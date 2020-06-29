Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читать в источнике
Комментировать478

Подробнее о событии

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Интерфакс12:57

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

РБК12:46

ВОЗ рассказала об ускорении распространения пандемии коронавируса

Lenta.ru11:51

ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса

РИА Новости11:58

ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса на глобальном уровне

Газета.Ru11:49

В ВОЗ заявили об ускорении распространения пандемии коронавируса

RT на русском11:48

ВОЗ призывает не использовать коронавирус в идеологических целях

ТАСС12:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика

Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
31
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде.
РБК 13:21
4
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
58
Киберспорт

Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
1
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
566
Космос

Первый космический турист выйдет в открытый космос в 2023 году

Один из туристов выйдет в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом из России.
Evo-rus.com 26 июня в 07:07
110
Космос

Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах

Evo-rus.com 27 июня в 08:19
2
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
2,6K
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
5
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
290
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
36
Здоровье

Погода на выходных в Хакасии ожидается переменчивая

Согласно прогнозу синоптиков Хакасского Гидрометцентра, в субботу и воскресенье в республике ждут перепадов температур.
Московский Комсомолец Хакасия 26 июня в 06:23
Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
463
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
6
Гаджеты

Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства

По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone.
Популярная механика 08:37
169
Здоровье

Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение

Несмотря на лето, гражданам расслабляться не стоит.
Взгляд-инфо 05:39
13
Общество

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
24
Общество

Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше

Опубликованы лучшие фотографии НЛО за последние сорок лет.
Evo-rus.com 04:50
23
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
113
Авто

Названы автомобили с самыми проблемными двигателями

Газета DAILY 12:16
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Деловое.ТВ 02:36
167
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport 12:55
Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 08:35
408
Здоровье

214 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com 03:57
1,2K
Футбол

«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.
RT на русском 12:44
3
Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
15K
Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru 10:23
91
Хоккей

Хоккеист Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

РИАМО 09:58
2
Общество

Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии

"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
85
Как работают Яндекс.Новости?
Главное