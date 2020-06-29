Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Глава ВОЗ: глобальная пандемия коронавируса ускоряется

Коммерсантъ12:04

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

РИА Новости11:58

В ВОЗ заявили об ускорении распространения пандемии коронавируса

RT на русском11:48

ВОЗ рассказала об ускорении распространения пандемии коронавируса

Lenta.ru11:51

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

ТАСС11:49

ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса на глобальном уровне

Газета.Ru11:49

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

Вести.Ru11:58
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

РИА Новости 27 июня в 14:26
9,3K
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
40
Политика

Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Российская газета 08:36
87
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
446
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 08:33
2,1K
Политика

МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
3
Общество

Кинотеатрам пропишут требования для открытия в субъектах РФ

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН призвал дождаться решений глав субъектов РФ по открытию кинотеатров, а не строить планы на основе сообщения вице-премьера.
Национальная служба новостей 11:02
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
63
Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Армия и оружие

В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

Piter.tv 00:36
42
Политика

Трамп сообщил причины исключения России из G8

США были слабы во всем, особенно с Россией! — написал Трамп в своем Twitter.
Южный Федеральный 05:04
870
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
37
Наука

В водоемах древних майя выявлены токсичные загрязнения

Live24 02:37
16
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
1K
Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
69
Общество

Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян

Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
157
Политика

С флага штата Миссисипи убрали символику конфедератов

Обе палаты законодательного собрания Миссисипи большинством голосов одобрили законопроект об изменении флага штата, чтобы он не напоминал боевое знамя конфедератов времен Гражданской войны в США, сообщила The Washington Post.
Взгляд.ру вчера в 22:47
37
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
132
Здоровье

Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение

Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
42
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
141
Общество

В США скончался конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина

В США скончался учёный и конструктор Анатолий Дарон, который разработал двигатели для ракет-носителей.
Газета Metro 09:06
19
Футбол

«Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера

Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Кузнецова взяла на контроль дело о насилии над девочкой в Татарстане

Live24 вчера в 07:10
288
Футбол

Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Ранее Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб спустя долгое время стал чемпионом России.
Нева Спорт 11:30
Общество

Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы

Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20000 евро.
SakhaNews 11:58
15
Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 11:03
5
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
481
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
165
Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru 27 июня в 14:38
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