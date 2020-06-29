Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости 27 июня в 14:26
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Политика
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
Российская газета 08:36
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 08:33
Политика
МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко
Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
Общество
Кинотеатрам пропишут требования для открытия в субъектах РФ
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН призвал дождаться решений глав субъектов РФ по открытию кинотеатров, а не строить планы на основе сообщения вице-премьера.
Национальная служба новостей 11:02
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Армия и оружие
В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море
Piter.tv 00:36
Политика
Трамп сообщил причины исключения России из G8
США были слабы во всем, особенно с Россией! — написал Трамп в своем Twitter.
Южный Федеральный 05:04
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Общество
Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян
Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
Политика
С флага штата Миссисипи убрали символику конфедератов
Обе палаты законодательного собрания Миссисипи большинством голосов одобрили законопроект об изменении флага штата, чтобы он не напоминал боевое знамя конфедератов времен Гражданской войны в США, сообщила The Washington Post.
Взгляд.ру вчера в 22:47
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Общество
В США скончался конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
В США скончался учёный и конструктор Анатолий Дарон, который разработал двигатели для ракет-носителей.
Газета Metro 09:06
Футбол
«Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера
Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.
РИА Новости 05:51
Происшествия
Кузнецова взяла на контроль дело о насилии над девочкой в Татарстане
Live24 вчера в 07:10
Футбол
Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Ранее Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб спустя долгое время стал чемпионом России.
Нева Спорт 11:30
Общество
Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы
Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20000 евро.
SakhaNews 11:58
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru 27 июня в 14:38