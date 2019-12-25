Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.

с чего всё началось

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ниже не станет кардинальным решением проблемы бедности, поделилась своим мнением с «Известиями» старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Горина 26 декабря.

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

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