Экономика
ИзвестияВ ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ниже не станет кардинальным решением проблемы бедности, поделилась своим мнением с «Известиями» старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Горина 26 декабря.
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с чего всё началось
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.Ведомости25 декабря в 16:54
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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять
Московский Комсомолец26 декабря в 02:33
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
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