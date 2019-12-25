Экономика

ИзвестияИзвестияВ ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ниже не станет кардинальным решением проблемы бедности, поделилась своим мнением с «Известиями» старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Горина 26 декабря.
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец26 декабря в 02:33

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известия26 декабря в 10:24

Налог на доходы физических лиц может вырасти с 13 до 16%

Эхо Москвы26 декабря в 10:00

Отменив НДФЛ для малоимущих, власти РФ повысят НДС или акцизы – прогноз

REGNUM27 декабря в 03:03

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54
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