Экономика

ИзвестияИзвестияВ ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ниже не станет кардинальным решением проблемы бедности, поделилась своим мнением с «Известиями» старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Горина 26 декабря.
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

Подробнее о событии

Отменив НДФЛ для малоимущих, власти РФ повысят НДС или акцизы – прогноз

REGNUM27 декабря в 03:03

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известия26 декабря в 10:24

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец26 декабря в 02:33

Налог на доходы физических лиц может вырасти с 13 до 16%

Эхо Москвы26 декабря в 10:00

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54
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Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
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Власти 20 городов Украины приняли решение о корректировке тарифов на отопление, что позволит уменьшить стоимость коммунальных платежей для населения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.
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Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
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В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Под Красноярском впервые прошли огневые испытания частного ракетного двигателя

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Американская журналистка считает, что Россия никогда не отдаст Крым

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Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве

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В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

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Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто

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Пока не сообщается под каким обозначением выйдет новый смартфон. Но стоимость его уже известна, она составит 400 долларов.
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Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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