Экономика

ИзвестияИзвестияВ ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ниже не станет кардинальным решением проблемы бедности, поделилась своим мнением с «Известиями» старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Горина 26 декабря.
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

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Отменив НДФЛ для малоимущих, власти РФ повысят НДС или акцизы – прогноз

REGNUM27 декабря в 03:03

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известия26 декабря в 10:24

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец26 декабря в 02:33

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Налог на доходы физических лиц может вырасти с 13 до 16%

Эхо Москвы26 декабря в 10:00
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Общество

Автобус с пленными для обмена попал в ДТП в Донбассе

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Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
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Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону обмен пленными в Донбассе

Газета.Ru 10:32
Общество

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
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Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии

Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
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Житель подмосковного города Клин погиб, поджигая петарды и фейерверки.
Известия 09:07
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Ольга Бузова улетела в отпуск с новым бойфрендом

Телеведущая и певица Ольга Бузова улетела в отпуск на горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах, сообщают СМИ.
РЕН ТВ 09:40
Общество

Минкомсвязь проверит сообщения об утечке данных с портала госуслуг

Минкомсвязь России проводит проверку из-за сообщений СМИ о возможной утечке данных 28 тыс. пользователей с портала госуслуг.
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Происшествия

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РБК 04:52
Экономика

К газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

Для участия в переговорах в Вену прибыли уполномоченные представители «Газпрома», 29 декабря сообщил журналистам представитель «Газпрома».
Красная весна 10:37
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" — за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и даже обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве.
РИА Новости 27 декабря в 16:13
Армия и оружие

На видео засняли зачистку улиц Триполи при помощи российских «Крокодилов»

На опубликованной видеозаписи демонстрируется как многоцелевой вертолет пролетает над улицами ливийской столицы в поисках боевиков, для их уничтожения.
ГЛАС.RU 08:09
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

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Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

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Путин поблагодарил Трампа за сведения о терактах в России

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — сообщили на официальном сайте Кремля.
Телеканал 360° 10:59
Политика

Экс-бойцов «Беркута» обменяли в Донбассе

Пять бывших сотрудников спецназа МВД "Беркут" были переданы самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, заявил адвокат и правозащитник Валентин Рыбин.
Газета.Ru 09:25
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»

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Доктор судится с Apple из-за функции выявления аритмии в Apple Watch

В своём иске господин Визел утверждает, что функция Apple Watch явно нарушила его патент, который ознаменовал новаторские шаги в мониторинге аритмии.
3DNews 00:42
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Технологии

Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

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Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

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Спорт

Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»

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В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
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В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
REGNUM вчера в 06:25
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
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