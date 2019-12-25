Экономика
ИзвестияВ ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ниже не станет кардинальным решением проблемы бедности, поделилась своим мнением с «Известиями» старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Горина 26 декабря.
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с чего всё началось
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.Ведомости25 декабря в 16:54
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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять
Московский Комсомолец26 декабря в 02:33
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:06, Ашберн
Общество
Автобус с пленными для обмена попал в ДТП в Донбассе
Дорожный инцидент с участием автобуса с лицами для обмена и микроавтобуса произошел в точке передачи пленных в «серой зоне» Донбасса, 29 декабря сообщает ТАСС.
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Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
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Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
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Житель подмосковного города Клин погиб, поджигая петарды и фейерверки.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела в отпуск с новым бойфрендом
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Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Экономика
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Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" — за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и даже обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве.
Армия и оружие
На видео засняли зачистку улиц Триполи при помощи российских «Крокодилов»
На опубликованной видеозаписи демонстрируется как многоцелевой вертолет пролетает над улицами ливийской столицы в поисках боевиков, для их уничтожения.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за сведения о терактах в России
«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — сообщили на официальном сайте Кремля.
Политика
Экс-бойцов «Беркута» обменяли в Донбассе
Пять бывших сотрудников спецназа МВД "Беркут" были переданы самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, заявил адвокат и правозащитник Валентин Рыбин.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Общество
Доктор судится с Apple из-за функции выявления аритмии в Apple Watch
В своём иске господин Визел утверждает, что функция Apple Watch явно нарушила его патент, который ознаменовал новаторские шаги в мониторинге аритмии.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Экономика
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Российских космонавтов отправят на Луну в шапочках от радиации
Российские разработчики придумали, как обезопасить космонавтов во время миссии на Луне. Для них создадут специальные колпаки.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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