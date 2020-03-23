Коронавирус
РИА НовостиВ ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год". В вузе эти слова назвали неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды.
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Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
18 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тамбовской области
В воскресенье, 22 марта, около половины седьмого утра, произошло ДТП с участием двух попутных пассажирских автобусов «Москва-Волгоград».
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына
В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.
Общество
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам
В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
Америка может ликвидировать базу Хмеймим 300-400 ракетами. Назван способ США убрать Россию из Сирии.
Энергетика
Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Экономика
Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае
Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
Происшествия
Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер
В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Общество
Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса
Всероссийская диспансеризация временно приостановлена в связи с коронавирусом.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Общество
Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
Общество
Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Общество
Главный инфекционист Минздрава не увидела смысла во всеобщем карантине
В России пока не нужен полный запрет выходить на улицу для всех граждан, заболевших COVID-19 в стране пока немного, заявила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
Происшествия
У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Недвижимость
Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас
В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
Наука
Самки равнинных лопатоногов «изменяют» самцам своего вида
Эволюционные биологи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле обнаружили, что самки равнинных лопатоногов Spea bombifrons могут при определенных условиях игнорировать самцов собственного вида, предпочитая представителей другого.
Политика
Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.
Общество
Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
Футбол
Суркис: «О футболе сейчас не надо думать. Сегодня на кону человеческие жизни»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал приостановку УПЛ. Функционер считает этот шаг правильным.
Шоу-бизнес
У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок
По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.