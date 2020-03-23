Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год". В вузе эти слова назвали неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды.
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«Выплеск эмоций». Профессор ВШЭ объяснил, зачем призвал отправлять либералов на север

Телеканал 360°04:57

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

РИА Новости06:09

ВШЭ решила созвать комиссию после слов Матвейчева о «либеральной сволоте»

Московский Комсомолец06:19

ВШЭ сочла неприемлемыми высказывания своего профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте»

Эхо Москвы08:02

ВШЭ осудила пост своего профессора об уничтожении «либеральной сволоты»

РБК07:31

Профессор ВШЭ призвал «уничтожать либералов хирургическим путем». В вузе назвали его высказывания неприемлемыми

Дождь04:49

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

Газета.Ru04:29
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Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

РИА Новости 08:18
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Piter.tv 04:46
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

18 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тамбовской области

В воскресенье, 22 марта, около половины седьмого утра, произошло ДТП с участием двух попутных пассажирских автобусов «Москва-Волгоград».
Тамбовский Репортер вчера в 01:06
Политика

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС 04:27
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына

В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Петрозаводск говорит 04:19
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

Америка может ликвидировать базу Хмеймим 300-400 ракетами. Назван способ США убрать Россию из Сирии.
Piter.tv 02:52
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 07:29
Экономика

Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
REGNUM 08:25
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Общество

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса

Всероссийская диспансеризация временно приостановлена в связи с коронавирусом.
BFM.ru 02:14
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 02:40
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Общество

Главный инфекционист Минздрава не увидела смысла во всеобщем карантине

В России пока не нужен полный запрет выходить на улицу для всех граждан, заболевших COVID-19 в стране пока немного, заявила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
Интерфакс 08:31
Происшествия

У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского

Блокнот Волгоград 08:26
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Evo-rus.com 09:34
Недвижимость

Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас

В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
РБК 04:35
Наука

Самки равнинных лопатоногов «изменяют» самцам своего вида

Эволюционные биологи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле обнаружили, что самки равнинных лопатоногов Spea bombifrons могут при определенных условиях игнорировать самцов собственного вида, предпочитая представителей другого.
Индикатор 07:14
Политика

Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.
РИА Новости 08:54
Общество

Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
Комсомольская правда 07:13
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Футбол

Суркис: «О футболе сейчас не надо думать. Сегодня на кону человеческие жизни»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал приостановку УПЛ. Функционер считает этот шаг правильным.
Бомбардир.ру 08:53
Шоу-бизнес

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Lenta.ru 08:50
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
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