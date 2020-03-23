Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год". В вузе эти слова назвали неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды.

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

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