Коронавирус
РИА НовостиВ ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год". В вузе эти слова назвали неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды.
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Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Экономика
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Наука
Ученые выяснили, как сохранять мышцы в тонусе до самой старости
Британские ученые из Бирмингемского университета и Университета Данди в сотрудничестве с коллегами из Австралии изучили ключевой механизм, который управляет очисткой клеток от поврежденных митохондрий, определяющий функцию мышц.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Энергетика
«Роснефть» обозначила условия поставки нефти в Белоруссию
"Роснефть" заявила в понедельник о намерении поставить Белоруссии нефть ровно на тех же условиях, которые НК предлагала Минску ранее, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее представителя.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Шоу-бизнес
Брак Александра Панайотова и Екатерины Кореневой назвали постановочным
Авторы Telegram-канала Dark Cosmo высказали свои сомнения по поводу брака Александра Панайотова и Екатерины Кореневой.
Общество
У «Ведомостей» сменится главный редактор
Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, сообщило издание.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Происшествия
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную
В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Здоровье
Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса
Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Происшествия
На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом
Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Спорт
Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что, насколько ему известно, организация приняла решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии COVID-19.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности
Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко
Селезнева и Демьяненко были партнерами в сразу нескольких фильмах, в том числе известной комедии Леонида Гайдая "Операция Ы".
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.