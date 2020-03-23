Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год". В вузе эти слова назвали неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды.
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«Хотел поправить репутацию „Вышки“». Профессор ВШЭ объяснил свой пост о «либеральной сволоте»

Дождь13:25

«Выплеск эмоций». Профессор ВШЭ объяснил, зачем призвал отправлять либералов на север

Телеканал 360°04:57

ВШЭ осудила пост своего профессора об уничтожении «либеральной сволоты»

РБК07:31

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов своего профессора о необходимости уничтожения «либеральной сволоты»

Эхо Москвы11:17

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

РИА Новости06:09

В ВШЭ раскритиковали высказывание профессора, призвавшего «вернуть 37-й год»

Росбалт11:01

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

Газета.Ru04:29
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Космос

Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Красная весна 21 марта в 12:41
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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Экономика

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Российская газета 13:24
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Наука

Ученые выяснили, как сохранять мышцы в тонусе до самой старости

Британские ученые из Бирмингемского университета и Университета Данди в сотрудничестве с коллегами из Австралии изучили ключевой механизм, который управляет очисткой клеток от поврежденных митохондрий, определяющий функцию мышц.
РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
Энергетика

«Роснефть» обозначила условия поставки нефти в Белоруссию

"Роснефть" заявила в понедельник о намерении поставить Белоруссии нефть ровно на тех же условиях, которые НК предлагала Минску ранее, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 12:17
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Брак Александра Панайотова и Екатерины Кореневой назвали постановочным

Авторы Telegram-канала Dark Cosmo высказали свои сомнения по поводу брака Александра Панайотова и Екатерины Кореневой.
Территория новостей 05:05
Общество

У «Ведомостей» сменится главный редактор

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, сообщило издание.
Коммерсантъ 12:21
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Здоровье

Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Телеканал 360° 11:22
Происшествия

На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом

Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Rambler News Service 12:24
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Экономика

Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Новый Век 10:35
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Военное дело 13:05
Спорт

Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что, насколько ему известно, организация приняла решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии COVID-19.
РБК 14:16
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Интерфакс 11:47
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко

Селезнева и Демьяненко были партнерами в сразу нескольких фильмах, в том числе известной комедии Леонида Гайдая "Операция Ы".
Московский Комсомолец 06:06
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
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