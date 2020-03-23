В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева. ВШЭ считает слова профессора неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды.

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Политика Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.

Энергетика Цена на нефть продолжила падение В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.

Происшествия На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

Армия и оружие Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.

Происшествия В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Армия и оружие Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.

Авто Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество Ожидается, что седан переведут на электричество и оснастят батареей емкостью 120 киловатт-часов, на одном заряде которой он будет проезжать до 700 км. Также клиентам предложат версию с аккумулятором на 80 киловатт-часов с меньшим запасом хода.