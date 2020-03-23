Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева. ВШЭ считает слова профессора неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды.
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Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей

Эхо Москвы18:07

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

РИА Новости06:09

Жириновский призвал уволить преподавателя ВШЭ, написавшего пост о «либеральной сволоте»

Газета.Ru12:35

В ВШЭ раскритиковали высказывание профессора, призвавшего «вернуть 37-й год»

Росбалт11:01

ВШЭ осудила пост своего профессора об уничтожении «либеральной сволоты»

РБК07:31

ВШЭ отреагировала на высказывание профессора про 37-й год и «либеральную сволоту»

Дождь14:31

«Выплеск эмоций». Профессор ВШЭ объяснил, зачем призвал отправлять либералов на север

Телеканал 360°04:57
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В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня вчера в 03:00
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В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
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Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая

Известнейшая комедия знаменитого режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в сое время наделала немало шума.
Bimru.ru 05:48
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий

Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Вести.Ru 07:15
Энергетика

Цена на нефть продолжила падение

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.
Вести.Ru вчера в 21:48
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Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Происшествия

На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар

Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 20:42
Технологии

МТС призвал своих абонентов быть дома

Как сообщила пресс-служба компании МТС, российский оператор на время карантина стал BUD'DOMA.
RuNews24.ru 15:58
Игры

Двухмерный ролевой экшен The Vagrant выйдет на Nintendo Switch

3DNews 15:13
Армия и оружие

Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию

Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
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Армия и оружие

В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию

Эксперт американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон описал причину, по которой не стоит ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57 в ближайшем будущем.
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Общество

Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru 18:50
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
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В Приморье создатель фейка о коронавирусе извинился перед жителями

Приморец, создавший фейковую новость о коронавирусе, принес извинения всем, кого напугал, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
Российская газета 20:34
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Шоу-бизнес

Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
МИР 24 08:09
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине

Inc-news.ru 16:02
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
РИА Новости 21:09
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Здоровье

Сахалинские медики получили допоборудование для борьбы с коронавирусом

В Сахалинскую область поступило медицинское оборудование, которое может понадобиться для диагностики и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.
РИА Сахалин-Курилы 19:31
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
RuNews24.ru 03:50
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Хаббл продемонстрировал пушистую галактику NGC 4237

Космический телескоп Хаббл недавно запечатлел галактику NGC 4237, внешне имеющую довольно "пушистую" форму.
Территория новостей 21 марта в 01:16
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Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
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Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество

Ожидается, что седан переведут на электричество и оснастят батареей емкостью 120 киловатт-часов, на одном заряде которой он будет проезжать до 700 км. Также клиентам предложат версию с аккумулятором на 80 киловатт-часов с меньшим запасом хода.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
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