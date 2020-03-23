Коронавирус
Piter.tvВ ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева. ВШЭ считает слова профессора неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды.
Читать в источнике
Оценить685
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Здоровье
В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая
Известнейшая комедия знаменитого режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в сое время наделала немало шума.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Политика
Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий
Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть продолжила падение
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.
Происшествия
На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар
Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Технологии
МТС призвал своих абонентов быть дома
Как сообщила пресс-служба компании МТС, российский оператор на время карантина стал BUD'DOMA.
Армия и оружие
Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию
Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
Армия и оружие
В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию
Эксперт американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон описал причину, по которой не стоит ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57 в ближайшем будущем.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Происшествия
В Приморье создатель фейка о коронавирусе извинился перед жителями
Приморец, создавший фейковую новость о коронавирусе, принес извинения всем, кого напугал, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Шоу-бизнес
Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне
Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Здоровье
Сахалинские медики получили допоборудование для борьбы с коронавирусом
В Сахалинскую область поступило медицинское оборудование, которое может понадобиться для диагностики и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
Космос
Хаббл продемонстрировал пушистую галактику NGC 4237
Космический телескоп Хаббл недавно запечатлел галактику NGC 4237, внешне имеющую довольно "пушистую" форму.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Авто
Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
Ожидается, что седан переведут на электричество и оснастят батареей емкостью 120 киловатт-часов, на одном заряде которой он будет проезжать до 700 км. Также клиентам предложат версию с аккумулятором на 80 киловатт-часов с меньшим запасом хода.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.