Коронавирус
РИА НовостиВ ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
Из-за экономических последствий пандемии коронавируса средний класс может "скатиться в бедность". Об этом в интервью РБК заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.
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Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность.
— Ярослав Кузьминов, российский экономистРБК 16:23
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