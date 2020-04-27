Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность.

Из-за экономических последствий пандемии коронавируса средний класс может "скатиться в бедность". Об этом в интервью РБК заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России

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