Армия и оружие
RT на русскомВ ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, ВСУ отработали планы на все военные угрозы, в том числе и на таврическом направлении.
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с чего всё началось
Такое мнение 6 июля в эфире программы «Свобода Слова» на телеканале ICTV высказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.Евразия Daily00:26
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Киев признал, что командующий ВМСУ Неижпапа преувеличил угрозу от российской армии
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В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
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Выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне по 10 тыс. руб. в рамках поддержки в период пандемии коронавируса поручил 11 мая президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 18:06
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
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Известия вчера в 06:49
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Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
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Телепрограмма вчера в 10:59
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Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
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Игромания.ру вчера в 10:35
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Появились новые намеки на стоимость новой PlayStation 5
Специалисты портал «3dnews.ru» отметили, что ранее ходившие слухи указывали на стоимость в 450 долларов, при этом данная стоимость ниже на 50 долларов, чем сумма затраченных компонентов.
ГЛАС.RU вчера в 23:55
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
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Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья 05 июля в 08:26
Экономика
Капитализация Tesla выросла на $14 млрд за пять дней
В индексе S&P 500 рыночная стоимость американской компании Tesla Илона Маска в течении пяти дней увеличивалась на 14 миллиардов долларов, 6 июля сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 18:11
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Армия и оружие
Forbes: Украина готовит ловушку российским кораблям в Черном море
Украина хочет использовать новую тактику в Черном море, чтобы создать конкуренцию российскому военно-морскому флоту.
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Треть предприятий на Алтае нарушают противоэпидемический режим
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REGNUM вчера в 01:10
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ТАСС вчера в 16:29
Общество
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Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
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