Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, ВСУ отработали планы на все военные угрозы, в том числе и на таврическом направлении.
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с чего всё началось
Такое мнение 6 июля в эфире программы «Свобода Слова» на телеканале ICTV
 высказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Евразия Daily00:26

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В ВСУ назвали преувеличением слова командующего ВМС Украины о скорой войне с Россией

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Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Общество

День Ивана Купалы отмечается 7 июля по народному календарю

МТВ онлайн 00:18
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва 05 июля в 10:16
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском вчера в 12:54
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Здоровье

В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер

6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти.
Похвистнево-Информ вчера в 15:16
77
Общество

Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
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Авто

Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году

Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
SpeedMe вчера в 23:38
Единоборства

Порье хочет провести второй бой против Хабиба

Представитель легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Дастин Порье хочет провести второй бой против действующего обладателя чемпионского пояса Хабиба Нурмагомедова.
Газета.Ru вчера в 16:51
Экономика

Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:26
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Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК вчера в 06:26
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
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Общество

Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл

Выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне по 10 тыс. руб. в рамках поддержки в период пандемии коронавируса поручил 11 мая президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 18:06
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма вчера в 10:59
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
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Общество

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Кино

В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине

Игромания.ру вчера в 10:35
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Технологии

Появились новые намеки на стоимость новой PlayStation 5

Специалисты портал «3dnews.ru» отметили, что ранее ходившие слухи указывали на стоимость в 450 долларов, при этом данная стоимость ниже на 50 долларов, чем сумма затраченных компонентов.
ГЛАС.RU вчера в 23:55
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
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Здоровье

Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья 05 июля в 08:26
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Экономика

Капитализация Tesla выросла на $14 млрд за пять дней

В индексе S&P 500 рыночная стоимость американской компании Tesla Илона Маска в течении пяти дней увеличивалась на 14 миллиардов долларов, 6 июля сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 18:11
7
Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Армия и оружие

Forbes: Украина готовит ловушку российским кораблям в Черном море

Украина хочет использовать новую тактику в Черном море, чтобы создать конкуренцию российскому военно-морскому флоту.
ПолитРоссия вчера в 12:54
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Общество

Новые носители коронавируса выявлены в 12 регионах Кузбасса

Кемерово, 6 июля 2020, 07:47 — REGNUM Новые случаи заражения за прошедшие сутки выявлены в 12 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:47
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Происшествия

Треть предприятий на Алтае нарушают противоэпидемический режим

Горно-Алтайск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В каждом третьем предприятии в Республике Алтай сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявляют нарушения требований противоэпидемического режима.
REGNUM вчера в 01:10
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Политика

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС вчера в 16:29
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Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM вчера в 01:20
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Сергей Иванович Наев
Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - 06.05.2019 г. - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и начальник Объединённого оперативного штаба ВС Украины - командующий Операцией объединённых сил.
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