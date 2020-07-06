с чего всё началось

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, ВСУ отработали планы на все военные угрозы, в том числе и на таврическом направлении.

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

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Происшествия Треть предприятий на Алтае нарушают противоэпидемический режим Горно-Алтайск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В каждом третьем предприятии в Республике Алтай сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявляют нарушения требований противоэпидемического режима. 70