с чего всё началось

Командующий боевым флотом Алексей Неижпапа недавно был назначен, он давал региональному СМИ интервью. Он сказал, как он видит, не имея 100% информации о ситуации, что касается на сегодня, на таврическом направлении.

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.

Политика В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом. 143

Общество В ХМАО за сутки зафиксировали 283 новых случая коронавируса Треть заболевших приходится на Сургут и столицу округа За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 283 новых заболевших COVID-19. 258

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 684

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 726

Космос Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Красной планете Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о старте «летнего путешествия» марсохода Curiosity по Красной планете, сопроводив анонс публикацией новой панорамы с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 331

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 22

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,2K

Экономика Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий". 1

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 8

Здоровье На Украине выявили 564 новых случая коронавируса за сутки На Украине число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 564. Всего в стране выявлено 49 607 заболевших.

Общество Жители Москвы и Кубани больше других боятся потерять работу "Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса", - говорится в исследовании. 3