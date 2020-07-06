Армия и оружие
Новый ДеньУгрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном
«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.
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Командующий боевым флотом Алексей Неижпапа недавно был назначен, он давал региональному СМИ интервью. Он сказал, как он видит, не имея 100% информации о ситуации, что касается на сегодня, на таврическом направлении.
— Сергей Наев, украинский генерал-лейтенантВечерний курьер вчера в 17:28
с чего всё началось
Такое мнение 6 июля в эфире программы «Свобода Слова» на телеканале ICTV высказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.Евразия Daily00:26
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Киев признал, что командующий ВМСУ Неижпапа преувеличил угрозу от российской армии
Московский Комсомолецвчера в 16:54
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Происшествия
Адвокат Ефремова предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста Михаила Ефремова, высказался об увеличении числа потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы.
Lenta.ru 03:13
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
Общество
В ХМАО за сутки зафиксировали 283 новых случая коронавируса
Треть заболевших приходится на Сургут и столицу округа За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 283 новых заболевших COVID-19.
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Здоровье
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На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
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Егор Крид анонсировал новый трек со звездой
Напомним, недавно певец выпустил свой альбом под названием «58».
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В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
Космос
Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Красной планете
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о старте «летнего путешествия» марсохода Curiosity по Красной планете, сопроводив анонс публикацией новой панорамы с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment.
3DNews 02:45
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
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Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Шоу-бизнес
Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД
Evo-rus.com вчера в 13:13
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей
Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия 05 июля в 20:19
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости вчера в 10:17
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США
Американский певец и продюсер Канье Уэст сообщил, что планирует принять участие в выборах на пост главы Соединенных Штатов.
NewInform 05 июля в 01:52
Здоровье
На Украине выявили 564 новых случая коронавируса за сутки
На Украине число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 564. Всего в стране выявлено 49 607 заболевших.
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Общество
Жители Москвы и Кубани больше других боятся потерять работу
"Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса", - говорится в исследовании.
Газета.Ru 02:48
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
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Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
Общество
В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
Мойка78 вчера в 21:40
Общество
Радиоактивный вертолет из Германии задержали во Владивостоке
Российские таможенники в порту Владивостока задержали вертолет из Германии с превышением нормы радиации в 55 раз.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00