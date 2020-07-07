В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» со стороны России
Командующий Объединенных сил ВС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире телеканала ICTV о том, что Вооруженные силы Украины не видят «угрозы вторжения» от России, передает RT. Он подчеркнул, что ВСУ постоянно прорабатывают возможные угрозы, в том числе и на таврическом направлении.В источнике
Командующий боевым флотом Алексей Неижпапа недавно был назначен, он давал региональному СМИ интервью. Он сказал, как он видит, не имея 100% информации о ситуации, что касается на сегодня, на таврическом направлении.
С чего всё началось
Такое мнение 6 июля в эфире программы «Свобода Слова» на телеканале ICTV высказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Московский Комсомолецвчера в 16:54