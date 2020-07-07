В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» со стороны России

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Командующий Объединенных сил ВС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире телеканала ICTV о том, что Вооруженные силы Украины не видят «угрозы вторжения» от России, передает RT. Он подчеркнул, что ВСУ постоянно прорабатывают возможные угрозы, в том числе и на таврическом направлении.

Сергей Наев украинский генерал-лейтенант Командующий боевым флотом Алексей Неижпапа недавно был назначен, он давал региональному СМИ интервью. Он сказал, как он видит, не имея 100% информации о ситуации, что касается на сегодня, на таврическом направлении.