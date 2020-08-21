Программа кешбэка за туристические поездки стартовала в России

Среди прочих условий – пять тысяч рублей вернется за путевку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — за туры от 50 до 75 тысяч рублей, а 15 тысяч – за программы ценой от 75 тысяч.