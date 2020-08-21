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В ВС Белоруссии подана жалоба от Тихановской на решение ЦИК по выборам

Представители штаба Светланы Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение Центризбиркома об утверждении результатов президентских выборов. Об этом сообщили в штабе политика.В источнике
С чего всё началось
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила
 на своей странице в Facebook.
Полит.ру00:30
Подробнее о событии
Ридус

Канопацкая обжаловала в суде выборы президента Белоруссии

Ридусвчера в 13:36
РИА Новости

Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии

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Тихановская подала жалобу в Верховный суд по итогам выборов

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Взгляд.ру

Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии

Взгляд.ру11:19
ТАСС

В ВС Белоруссии подали жалобу от Тихановской на решение ЦИК об утверждении итогов выборов

ТАСС11:07
News.ru

Белорусская оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде

News.ru10:56
Русская Планета

В суд Беларуси подана еще одна жалоба на результаты выборов от бывшего кандидата в президенты

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КП - Беларусь

«Реализую свое право и прошу признать выборы недействительными»: Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд

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Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

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Соратники Навального рискуют его жизнью

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