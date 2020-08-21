В ВС Белоруссии подана жалоба от Тихановской на решение ЦИК по выборам
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Представители штаба Светланы Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение Центризбиркома об утверждении результатов президентских выборов. Об этом сообщили в штабе политика.В источнике
С чего всё началось
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила
на своей странице в Facebook.
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