Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

с чего всё началось

Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

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