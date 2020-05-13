Общество

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Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
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с чего всё началось

ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс

Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
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