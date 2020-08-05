В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.