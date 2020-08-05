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В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБКвчера в 02:30
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Lenta.ru

Российские банки приготовились к бегству вкладчиков

Lenta.ru05:49
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАССвчера в 02:02
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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русскомвчера в 10:08
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В ВТБ предупредили о спаде доходности вкладов. 3 альтернативы в биткоине

РБКвчера в 08:46
Коммерсантъ

Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х

Коммерсантъвчера в 06:10
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Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

Московский Комсомолецвчера в 12:27
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru06:14
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Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ruвчера в 15:40
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Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Взгляд.ру06:06
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
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