В банке агентству заявили, что проблема уже устранена. Отмечается, что сбой заключался в том, что ряд клиентов получили повторные сообщения о ранее проведенных операциях.

В ВТБ произошел сбой в мобильном банке

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