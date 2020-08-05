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Piter.tv
Piter.tv

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е. С заявлением выступил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБКвчера в 02:30
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские банки приготовились к бегству вкладчиков

Lenta.ru05:49
Московский Комсомолец

Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

Московский Комсомолецвчера в 12:27
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАССвчера в 02:02
РБК

В ВТБ предупредили о спаде доходности вкладов. 3 альтернативы в биткоине

РБКвчера в 08:46
Коммерсантъ

Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х

Коммерсантъвчера в 06:10
РИА Новости

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новостивчера в 03:15
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русскомвчера в 10:08

Microsoft хочет купить сервис TikTok за $30 млрд

Американская корпорация Microsoft готова купить китайскую социальную сеть TikTok в ценовом диапазоне от 10 до 30 миллиардов долларов, пишет телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник.
Live2402:40
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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Камчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска

Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска.
Московский Комсомолец03:07
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40
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В Лондоне на экс-глав российских банков завели дело о мошенничестве

Главе Бинбанка Вадиму Беляеву и главе «Открытия» Евгению Данкевичу вменяют помощь некоему предпринимателю в продаже бросовых облигаций – высокодоходных бондов, чей кредитный рейтинг ниже инвестиционного уровня.
Право.ру04:36
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Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
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