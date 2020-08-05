В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
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В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е. С заявлением выступил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.В источнике
С чего всё началось
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБКвчера в 02:30
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