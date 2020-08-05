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Piter.tv
Piter.tv

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е. С заявлением выступил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБКвчера в 02:30
Подробнее о событии
REGNUM

Эксперт рассказал об альтернативах банковским вкладам

REGNUM07:53
Московский Комсомолец

Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

Московский Комсомолецвчера в 12:27
РИА Новости

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новостивчера в 03:15
Коммерсантъ

Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х

Коммерсантъвчера в 06:10
RT на русском

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

RT на русскомвчера в 05:45
РБК

В ВТБ предупредили о спаде доходности вкладов. 3 альтернативы в биткоине

РБКвчера в 08:46
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАССвчера в 02:02

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
52

СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro22:29
38

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
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Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Нидерландская студия Guerilla Games разместила в Сети пост, в котором говорится, что разработчики признают некоторые допущенные ими технические проблемы PC-версии игры Horizon Zero Dawn.
Live2405:38
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Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
220

Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию

Сбербанк передал в республиканскую больницу новое медицинское оборудование Бурятские медики начали диагностировать пневмонию, в том числе признаки COVID-19, по снимкам компьютерной томографии (КТ) с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Байкал-Daily02:00

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру06:38
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»

Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM05:59
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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