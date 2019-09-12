с чего всё началось

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

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