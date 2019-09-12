с чего всё началось

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

Культура Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года» Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.

Наука Дмитрий Медведев открыл XXI Менделеевский съезд в Петербурге На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент РАН Александр Сергеев и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Политика Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

Армия и оружие В России на треть сократилось число уклонистов от армии В 2019 году на треть сократилось число россиян, уклоняющихся от срочной службы в армии, заявил заместитель генерального прокурора России – главный военный прокурор Валерий Петров.

Киберспорт В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.

Политика Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

Армия и оружие Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.

Происшествия Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.

Космос Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Политика Зеленский сообщил о создании карты выполнения Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Наука Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру мозга Человеческий головной мозг может адаптироваться к самым разнообразным обстоятельствам и, например, развивать структуры, ответственные за контроль над пальцами ног, если пальцы рук (как и сами руки) физически отсутствуют.

Политика Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.

Политика Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Армия и оружие Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.

Футбол Каррера оценил шансы «Локомотива» на победу над «Ювентусом» Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что туринский "Ювентус" перед матчами против столичного "Локомотива" в Лиге чемпионов является фаворитом только на бумаге.