с чего всё началось

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

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Баскетбол Сборная США установила личный антирекорд на ЧМ по баскетболу Примечательно, что на турнире в Китае сборная США показала свой худший результат за всю историю чемпионатов мира.

Общество В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день В среду в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что поручил отменить нормативные документы советских времен.

Экономика Google заплатит почти 1 млрд евро за неуплату налогов во Франции Ранее Франция ввела налог в размере 3% на цифровые сервисы типа Facebook и Amazon. Сбор стал известен как «налог на Google».

Происшествия Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.

Общество Работодатели не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю Более 76% опрошенных работодателей отказались рассматривать сокращение рабочей недели, так как это потребует от них снижение заработных плат сотрудникам, а также нанимать новый персонал.

Общество В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».

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Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

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Политика Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения Басаева и Хаттаба Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на республику.

Наука Британскими инженерами создан планер, выпрыгивающий из воды как рыба Британскими инженерами создан робот-планер, выпрыгивающий из воды как летучая рыба на 26 метров полета.

Транспорт ОАО РЖД запускает кольцевой поезд ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.

Здоровье В России подорожали жизненно важные лекарства Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

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Шоу-бизнес Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.

Авто Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.

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Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Экономика Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства Прямой эффект от расходов на реализацию нацпроектов для роста экономики составит всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили ранее экономисты Альфа-банка.

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Волейбол Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.