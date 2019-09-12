Политика
RT на русскомВ ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
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с чего всё началось
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал Россию в споре с Украиной по нитрату аммония и утвердил прошлогоднее решение арбитража, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.Lenta.ru10:31
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Политика
Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности.
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Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты 13:00
Баскетбол
Сборная США установила личный антирекорд на ЧМ по баскетболу
Примечательно, что на турнире в Китае сборная США показала свой худший результат за всю историю чемпионатов мира.
iReactor 11:12
Общество
В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
В среду в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что поручил отменить нормативные документы советских времен.
РИА Новости 17:15
Экономика
Google заплатит почти 1 млрд евро за неуплату налогов во Франции
Ранее Франция ввела налог в размере 3% на цифровые сервисы типа Facebook и Amazon. Сбор стал известен как «налог на Google».
Говорит Москва 10:58
Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете
В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.
МР7.ру 13:54
Общество
Работодатели не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Более 76% опрошенных работодателей отказались рассматривать сокращение рабочей недели, так как это потребует от них снижение заработных плат сотрудникам, а также нанимать новый персонал.
Капитал страны 15:57
Общество
В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса
Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».
РБК 17:01
Происшествия
Самолет экстренно сел из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, который следовал из Франкфурта в Канкун, совершил экстренную посадку в ирландском Шенноне после того, как пилот случайно пролил кофе на приборную панель.
Газета.Ru 17:35
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Экономика
Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Политика
Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения Басаева и Хаттаба
Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на республику.
Lenta.ru 05:51
Наука
Британскими инженерами создан планер, выпрыгивающий из воды как рыба
Британскими инженерами создан робот-планер, выпрыгивающий из воды как летучая рыба на 26 метров полета.
Ugpressa.ru 16:13
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Здоровье
В России подорожали жизненно важные лекарства
Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
RuNews24.ru 10 сентября в 04:13
Политика
В Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, предусматривающего введение системы наказаний для госслужащих за оскорбление граждан.
Московский Комсомолец 09:08
Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили вчера в 05:32
Происшествия
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru 16:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Экономика
Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства
Прямой эффект от расходов на реализацию нацпроектов для роста экономики составит всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили ранее экономисты Альфа-банка.
РБК 10:48
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Волейбол
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы
Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Технологии
Россиян предупредили о сложностях с доступом к интернет-страницам
По расчетам аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян.
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