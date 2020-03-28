Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВ «Валенсии» Черышева зафиксировали 25 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает Marca, в футбольном клубе «Валенсия» выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно источнику, среди заболевших – 10 футболистов и 15 сотрудников клуба.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Отец Дениса Черышева сообщил подробности о состоянии сына

РИА Новости06:28

Отец Дениса Черышева рассказал о состоянии сына. В «Валенсии» заболело 25 человек

Спорт-Экспресс06:05

Marca: в «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом

Чемпионат06:01

Дм. Черышев: «У Дениса все хорошо, он тренируется в домашних условиях и настроение шикарное»

Sport24.ru06:39

Черышева нет в числе 10 игроков «Валенсии», больных коронавирусом

Матч ТВ06:41

Черышев не заразился коронавирусом. В «Валенсии» болеют 25 человек

Sports.ru06:38

В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом

Sport.ru06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Здоровье

Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека

Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.
Взгляд.ру 13:43
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону

При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Газета.Ru 13:39
Общество

В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов

Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Mockva.ru 10:59
Общество

Еще 10 пациентов с коронавирусом вылечили в Москве

В Москве выписаны еще 10 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.
Агентство Москва 12:33
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Общество

Крымский мост присоединится к всемирной акции «Час земли»

Световую иллюминацию на Крымском мосту сегодня отключат в 20:30 в поддержку международной акции «Час Земли».
Вести.Севастополь 10:28
Общество

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Вести.Ru 13:02
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском вчера в 08:52
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Общество

Лукашенко ответил на слова о влиянии вирусов на его график

Известия 11:52
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Кино

Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
REGNUM 25 марта в 01:57
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Коронавирус: в Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики

Новую тест-систему для выявления коронавируса создали в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
Сиб.фм 05:37
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Здоровье

Описан худший сценарий эпидемии коронавируса

Отмечается, что игнорирование всех мер безопасности привело бы к худшему развитию эпидемии коронавируса и заражению семи миллиардов человек.
Lenta.ru вчера в 08:47
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Lenta.ru 11:45
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
РЕН ТВ 12:24
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Политика

Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное