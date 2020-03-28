Коронавирус
ProstoProSportВ «Валенсии» Черышева зафиксировали 25 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает Marca, в футбольном клубе «Валенсия» выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно источнику, среди заболевших – 10 футболистов и 15 сотрудников клуба.
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Здоровье
Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека
Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону
При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Общество
В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов
Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Общество
Еще 10 пациентов с коронавирусом вылечили в Москве
В Москве выписаны еще 10 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Общество
Крымский мост присоединится к всемирной акции «Час земли»
Световую иллюминацию на Крымском мосту сегодня отключат в 20:30 в поддержку международной акции «Час Земли».
Общество
Спецпоезд отправился из Москвы в Киев
Общество
В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина
Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Кино
Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям
Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Коронавирус: в Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики
Новую тест-систему для выявления коронавируса создали в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Здоровье
Описан худший сценарий эпидемии коронавируса
Отмечается, что игнорирование всех мер безопасности привело бы к худшему развитию эпидемии коронавируса и заражению семи миллиардов человек.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Путешествия
Сочинские отели начали выселять туристов
Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Происшествия
В Москве на улице выстрелили в ребенка
На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.