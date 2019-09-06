Россия, Китая, КНДР и Иран представляют реальную угрозу для развернутых в космосе сил США, что угрожает коммерческим и военным интересам Вашингтона.

с чего всё началось

В 90-е годы, когда мы развертывали значительное количество сил в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет соперников в космосе. Сегодня космос – это зона соперничества. В числе наших противников – Северная Корея, Россия, Китай и Иран.

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.

В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

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