Происшествия
Наша версияВ Вашингтоне протестующие окружили Белый дом
Участники акций против полицейского произвола окружили территорию вокруг Белого дома, проигнорировав распоряжение о комендантском часе, действующем с 19:00 2 июня. Полиция не предприняла против протестующих никаких действий.
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с чего всё началось
Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (02.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.РИА Новостивчера в 19:21
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Происшествия
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Армия и оружие
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