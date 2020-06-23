Общество
РИА НовостиВ Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
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Здоровье
Якутские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского
В канун Дня медицинского работника дрезидент России Владимир Путин подписал Указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекции, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
SakhaLife.ru вчера в 03:20
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес
Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус
Продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с юмористом Гариком Харламовым с 2003 года, в беседе с "Пятым каналом" удивилась тому, что он прожил с актрисой Кристиной Асмус восемь лет, несмотря на свой "скверный характер".
РИА Новости 02:22
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Наука
Какая еда ускоряет процесс старения
Evo-rus.com вчера в 12:21
Происшествия
Человеческие кости откопали во время ремонта тротуара в Саратове
Костные останки были обнаружены при проведении работ на территории проспекта Энтузиастов в Саратове.
Evo-rus.com 06:09
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Общество
В Кызыле из-за эпидемии остановили весь общественный транспорт
Кызыл, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт.
REGNUM 01:35
Происшествия
Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
Политика
Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина
В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.
Взгляд.ру 05:41
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали Веру Брежневу за внешний вид на репетиции
В Сети раскритиковали певицу Веру Брежневу за якобы неженственный вид.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Происшествия
В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками
Интерфакс вчера в 01:25
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
Повестка дня вчера в 03:03
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Гаджеты
Смартфоны iPhone заменят ключ для автомобилей BMW
AutoNews 05:48
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Кино
НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»
Вокруг ТВ вчера в 05:31
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
Гаджеты
Xiaomi анонсировала бюджетные детские «умные» часы
UfaTime.ru 04:23