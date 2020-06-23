Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
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В Вашингтоне памятник экс-президенту стал причиной беспорядков

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Полиция Вашингтона разогнала протестующих, пытавшихся снести памятник президенту Джексону

ТАСС03:34

Протестующие в Вашингтоне пытались снести памятник бывшему президенту

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Попытки протестующих в США свалить памятник бывшему президенту попали на видео

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В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

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Трамп пригрозил тюрьмой вандалам, повредившим статую Эндрю Джексона

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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Здоровье

Якутские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

В канун Дня медицинского работника дрезидент России Владимир Путин подписал Указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекции, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
SakhaLife.ru вчера в 03:20
Общество

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
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Шоу-бизнес

Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус

Продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с юмористом Гариком Харламовым с 2003 года, в беседе с "Пятым каналом" удивилась тому, что он прожил с актрисой Кристиной Асмус восемь лет, несмотря на свой "скверный характер".
РИА Новости 02:22
Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Наука

Какая еда ускоряет процесс старения

Evo-rus.com вчера в 12:21
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Происшествия

Человеческие кости откопали во время ремонта тротуара в Саратове

Костные останки были обнаружены при проведении работ на территории проспекта Энтузиастов в Саратове.
Evo-rus.com 06:09
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Общество

В Кызыле из-за эпидемии остановили весь общественный транспорт

Кызыл, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт.
REGNUM 01:35
Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
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Политика

Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина

В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.
Взгляд.ру 05:41
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали Веру Брежневу за внешний вид на репетиции

В Сети раскритиковали певицу Веру Брежневу за якобы неженственный вид.
РИА Новости вчера в 22:27
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс вчера в 01:25
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Общество

В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
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Футбол

Марио Гётце больше не сыграет за дортмундскую «Боруссию»

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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Гаджеты

Смартфоны iPhone заменят ключ для автомобилей BMW

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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
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Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
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НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»

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Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
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Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

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Xiaomi анонсировала бюджетные детские «умные» часы

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