Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
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Трамп заявил о тюрьме для попытавшихся свалить статую Джексона вандалов

РБК04:09

Полиция Вашингтона разогнала протестующих, пытавшихся снести памятник президенту Джексону

ТАСС03:34

Попытки протестующих в США свалить памятник бывшему президенту попали на видео

Lenta.ru00:15

Протесты в Вашингтоне переросли в столкновение с полицией

Известия01:26

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

РИА Новости00:32

Протестующие в Вашингтоне пытались снести памятник бывшему президенту

Комсомольская правда02:03

В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

Вести.Ru00:50
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Происшествия

В Забайкалье задержали двоих подозреваемых в убийстве подростка

Региональные следственные органы СКР по Забайкальскому краю сообщили о задержании 2 подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка.
Piter.tv 04:08
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Происшествия

В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына

Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Авто

Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval

Напомним, впервые информация об уходе с российского рынка модели Haval H2 появилась еще 20 февраля, а H6 — 2 апреля.
Тарантас Ньюс вчера в 23:35
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Общество

Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена

Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами.
Газета.Ru 04:40
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Общество

В Петербурге увеличилось число новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев коронавируса, днём ранее выявили 217 заразившихся COVID-19 человек.
DP.RU 03:46
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Политика

Радаев о криках коммунистов в думе: Бред этот слушать не собираюсь

Губернатор Валерий Радаев заявил, что он и находящаяся в зале «половина состава правительства» не намерены слушать спорные высказывания некоторых депутатов.
Четвертая Власть 03:18
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
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Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
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Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС вчера в 10:49
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Хоккей

Торопченко: благодаря Голубовичу столько хоккеистов СДЮШОР «Динамо» вышло в свет

Выиграли Спартакиаду и прошли практически все сборные под его руководством. Благодаря Голубовичу столько хоккеистов и вышли в свет.
Чемпионат 04:10
Общество

Салют 24 июня в Москве сдвинули на час

Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Общество

Конкурс на лучших копателей могил пройдет в Омске

Как выяснили в агентстве, конкурс по копанию могил на скорость, первоначально запланированный на август в Артеме, перенесли — поначалу во Владивосток.
БК55 04:05
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

ГлобалМСК.ру 21 июня в 07:18
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Авто

Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного

Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.
SpeedMe вчера в 16:41
Политика

Екатеринбургские депутаты оценили работу мэра Высокинского

Депутаты гордумы Екатеринбурга почти единогласно одобрили отчет мэра Александра Высокинского за прошлый год.
Freepressa.ru 04:45
Политика

Путин приехал на открытие главного храма Минобороны

Президент Владимир Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где состоялось открытие главного храма Вооруженных сил — собора Воскресения Христова.
Компания вчера в 04:31
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Технологии

Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией Fujitsu для научных исследований, возглавил Топ-500 самых высокоскоростных систем мира.
Деловое.ТВ вчера в 14:48
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Футбол

Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
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Общество

Ленинградцы смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

У жителей Ленинградской области появится уникальная возможность бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:33
Политика

Трамп назвал действия Обамы госизменой

Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58
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