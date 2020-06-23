Общество

Газета.RuГазета.RuВ Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

В результате произошло столкновение с полицейскими, которые были вынуждены применить перцовый спрей. Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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