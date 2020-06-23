Общество
Газета.RuВ Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
В результате произошло столкновение с полицейскими, которые были вынуждены применить перцовый спрей. Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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Общество
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ
Газета.Ru 03:12
Футбол
«Оскорбительный баннер». В «Бёрнли» осудили баннер «Жизни белых важны»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Бёрнли».
REGNUM 03:12
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Общество
В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Таджикистана
В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Душанбе.
Областная газета 02:25
Экономика
Основные индексы Уолл-стрит закрылись в хорошем плюсе
Нью-Йорк, США, 22 июня 2020, 23:53 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в плюсе 22 июня, после смешанного начала сессии индексы Уолл-стрит выросли, а Nasdaq поднялся выше 10 000 пунктов.
REGNUM вчера в 16:53
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета вчера в 03:26
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
Происшествия
Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
Футбол
Строительство инфраструктуры к ЧМ-2022 почти завершено
Строительство инфраструктуры к чемпионату мира по футболу - 2022 в Катаре практически завершено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:05
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Финансы
В России могут увеличить размер маткапитала на первенца
Будущее России. Национальные проекты 03:17
Авто
Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval
Профиль 21 июня в 04:50
Происшествия
В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
РИА Новости 02:20
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices вчера в 09:28
Общество
Минкомсвязь рассказала, почему Telegram решили разблокировать
Стало известно, по какой причине мессенджер Telegram решили разблокировать в России.
МР7.ру вчера в 09:22
Армия и оружие
Пушилин напомнил Зеленскому о способности ДНР уничтожать позиции ВСУ в ответ на обстрелы
Денис Пушилин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Аргументы недели 02:26
Политика
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
РИА Новости вчера в 17:01
Политика
В парламентских выборах в Сербии победили Вучич и его однопартийцы
Общественная служба новостей 21 июня в 16:21
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 13:02
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14