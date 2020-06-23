Общество
Газета.RuВ Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
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Негодующая толпа в Вашингтоне попыталась разрушить памятник президенту США
Московский Комсомолец03:44
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Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Кино
Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить
Мойка78 21 июня в 20:59
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры в Samsung Galaxy A51
Компания Samsung выпустила обновление для своего бестселлера Galaxy A51, которое добавляет несколько новых функций камеры.
Megaobzor.com вчера в 07:06
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Происшествия
В Коми речной теплоход сел на мель
РИА Новости 09:14
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400
РИА Новости 09:10
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
Футбол
Селюк раскрыл информацию о состоянии заболевшего коронавирусом Каборе
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о состоянии игрока «Динамо» Шарля Каборе, который заболел коронавирусом.
RT на русском 09:12
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Суд отказался смягчить домашний арест Калви
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
Хоккей
Молодежная команда московского «Динамо» проведет первый сбор в Твери
Именно в Твери МХК «Динамо» впервые за долгие годы оформила выход в плей-офф, где уступила «Красной Армии» в первом раунде Кубка Харламова.
Tverisport.ru 04:28
Происшествия
Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
Биатлон
Майгуров подтвердил выдвижение на пост президента СБР
Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал заявление трехкратного чемпиона мира Виктора Майгурова по поводу своего выдвижения на пост президента СБР.
Советский спорт 08:00
Политика
Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Политика
Путин не исключил участия в выборах на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин допускает, что будет баллотироваться на президентский пост снова, при условии внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ.
Национальная служба новостей 21 июня в 08:25
Политика
Украинцы перестали доверять Зеленскому
Полностью не доверяют главе государства 24,8 процента украинцев.
Lenta.ru 07:35
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Армия и оружие
США резко увеличат число своих военных в Польше
Военное дело 05:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10