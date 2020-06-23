Общество
ИА Красная ВеснаПолиция Вашингтона защитила памятник седьмому президенту США
Остановить снос памятника седьмому президенту США Эндрю Джексону удалось полиции Вашингтона, об этом 22 июня сообщает газета The Washington Post. Небольшая группа протестующих взобралась на памятник и начала обвязывать его веревками. Большинство из них были в шлемах и противогазах.
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Негодующая толпа в Вашингтоне попыталась разрушить памятник президенту США
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