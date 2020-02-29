Общество

REGNUMREGNUMВ Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

Напомним, ранее интернет-ресурс MCM News, ссылаясь на заявление Ватикана, сообщил о том, что у папы Римского Франциска и двоих его помощников медицинские тесты на выявление нового типа коронавируса показали положительные результаты, и якобы в связи с этим папа и его помощники были помещены на карантин.
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Ватикан прокомментировал слухи о коронавирусе у Папы Римского

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Пресс-служба Римской курии назвала фейком новость о заражении папы коронавирусом

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Ватикан опроверг сообщение о коронавирусе у Папы Римского

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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