Общество
REGNUMВ Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом
Напомним, ранее интернет-ресурс MCM News, ссылаясь на заявление Ватикана, сообщил о том, что у папы Римского Франциска и двоих его помощников медицинские тесты на выявление нового типа коронавируса показали положительные результаты, и якобы в связи с этим папа и его помощники были помещены на карантин.
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Общество
Российские издания объединились в «Синдикат-100»
Двадцать пять российских изданий по инициативе "Новой газеты" объединились в "Синдикат-100", главной целью которого по мысли его участников станет независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.
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Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
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У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Бюджетный пикап Wingle 5 обновила компания Great Wall
Wingle 5 Euro Edition получил новую решетку радиатора и иные бамперы, в экстерьере просматривается обновленная оптика и ДХО на светодиодах.
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Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить в Нью-Йорке с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании контроль над вооружениями.
Общество
Что изменится в российских законах в марте 2020 года
1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
Армия и оружие
«Мужик спятил»: западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Действия Анкары в Идлибе вызвали недоумение среди читателей иностранных СМИ.
Общество
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«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.
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Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Футбол
«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Гаджеты
Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи
Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.