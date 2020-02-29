Напомним, ранее интернет-ресурс MCM News, ссылаясь на заявление Ватикана, сообщил о том, что у папы Римского Франциска и двоих его помощников медицинские тесты на выявление нового типа коронавируса показали положительные результаты, и якобы в связи с этим папа и его помощники были помещены на карантин.

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

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