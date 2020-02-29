Общество

Газета.RuГазета.RuВ Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

"Очень большой фейк", - ответили в службе печати. Ранее в СМИ появилась информация, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам глава Римско-католической церкви переведен на режим карантина. Такие слухи появились из-за того, что в последние дни Папе Римскому нездоровится.
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