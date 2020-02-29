Общество

Газета.RuГазета.RuВ Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

"Очень большой фейк", - ответили в службе печати. Ранее в СМИ появилась информация, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам глава Римско-католической церкви переведен на режим карантина. Такие слухи появились из-за того, что в последние дни Папе Римскому нездоровится.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Папа Римский и коронавирус: «китайская» болезнь понтифика оказалась фейком

Комсомольская правдавчера в 15:20

Ватикан прокомментировал слухи о коронавирусе у Папы Римского

URA.Ruвчера в 14:26

Ватикан назвал фейком новости о коронавирусе в окружении Папы Римского

РЕН ТВвчера в 13:52

В Ватикане назвали «полным фейком» новость о коронавирусе у помощников Папы Римского

ТАССвчера в 13:47

В Ватикане опровергли сообщения о коронавирусе у помощников Папы Римского

Известиявчера в 14:15

Сообщение о коронавирусе у папы римского оказалось фейком

Говорит Москвавчера в 12:58

Ватикан опроверг сообщение о коронавирусе у Папы Римского

Московский Комсомолецвчера в 13:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:00, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС вчера в 08:00
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Политика

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости вчера в 05:56
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru вчера в 16:12
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Политика

Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Российская газета вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:12
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Спорт

Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
RT на русском вчера в 08:37
Политика

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.
Известия вчера в 15:08
Общество

В парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона

По словам представителей пресс-службы тематического парка, проблемы возникли на аттракционах «Бездна Первого Крэнга» и «Молот судьбы».
Говорит Москва вчера в 07:56
Общество

Путин почтит память погибших в 2000 году в Чечне псковских десантников

REGNUM вчера в 09:13
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru 28 февраля в 23:28
Армия и оружие

Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Сирийский журналист Мохаммед Гораб сообщил о том, что несколько часов назад в районе российской военной авиабазы «Хмеймим» прогремело несколько мощных взрывов.
Avia.pro вчера в 12:22
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 28 февраля в 02:37
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК вчера в 00:47
Общество

В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:40
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Газета.Ru вчера в 17:34
Спорт

Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

REGNUM вчера в 11:18
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 28 февраля в 03:59
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
BFM.ru вчера в 03:25
Авто

Под налог на роскошь попали новые машины

Tvoe-avto.com 28 февраля в 11:52
Биатлон

Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
RT на русском вчера в 12:24
Хоккей

«Тампа» Кучерова обыграла «Калгари» в матче НХЛ

Газета.Ru вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное