Общество
Газета.RuВ Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского
"Очень большой фейк", - ответили в службе печати. Ранее в СМИ появилась информация, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам глава Римско-католической церкви переведен на режим карантина. Такие слухи появились из-за того, что в последние дни Папе Римскому нездоровится.
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Папа Римский и коронавирус: «китайская» болезнь понтифика оказалась фейком
Комсомольская правдавчера в 15:20
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