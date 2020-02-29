Общество
Ореанда-НовостиВ Ватикане сообщили, что Папа Римский заболел коронавирусом
Пресс-служба Ватикана сообщила, что Папа Римский и его два помощника заразились коронавирусом, пишет «МК». Сообщается, что результаты тестов на это заболеванием дали положительный результат.
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Папа Римский и коронавирус: «китайская» болезнь понтифика оказалась фейком
Комсомольская правдавчера в 15:20
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
США и афганское движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар, в присутствии свидетелей подписали мирное соглашение.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Здоровье
Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Музыка
YouTube удалил видео участников шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Общество
Более 85 тысяч человек в мире заболели коронавирусом
Число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Спорт
Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в Лахти
Хоккей
СКА сыграет против «Витязя» в первом матче хоккейного Кубка Гагарина
Сегодня, 1 марта, питерский хоккейный клуб "СКА" проведёт свою первую встречу в рамках плей-офф Кубка Гагарина.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Политика
47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом
Общество
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
Общество
Чилийские военные спасли перенесшего инсульт российского моряка
Чилийские военные забрали русского моряка, у которого случился инсульт неподалеку от Фолклендских островов.
Гаджеты
Назван самый востребованный смартфон 2019 года
Согласно сведениям, предоставленным исследовательской компанией Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 признан iPhone XR, произведённый всемирно известной компанией Apple.
Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Футбол
Эксперты считают, что «Реал» победит «Барселону» в 26-м туре Примеры
Названы котировки на матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встретятся лидеры текущего сезона — мадридский «Реал» и «Барселона».
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
Политика
Украинский писатель признал большое влияние России на Украину
По мнению писателя, все усилия властей Украины на культурное разъединение с Россией и советским наследием ни к чему не привели.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.