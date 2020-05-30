Коронавирус
РБКВ «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях
«Первые клинические исследования для самой первой вакцины», — уточнил Максютов. В конце апреля стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин против коронавируса девять российских разработок.
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Исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться в следующем году
Комсомольская правда07:07
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Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
Космос
Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос
Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru вчера в 12:43
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 14:44
Общество
8 952 новых случая коронавируса выявлено в России
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа 03:35
Футбол
Анюков: «Переход в „Зенит“ не был предательством»
Свой переход из «Крыльев Советов» в «Зенит» Анюков не считает предательством.
Евро-футбол.ру 11:13
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Единоборства
Джон Джонс потребовал уволить себя из UFC
FightTime.ru 03:02
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль вчера в 16:56
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 11:19
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Политика
Евросоюз призвал США пересмотреть решение по ВОЗ
Руководство Евросоюза призывает правительство США пересмотреть решение о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
Телеканал 360° 09:22
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Игры
В GTA IV вернулись ранее удаленные радиостанции
Как сообщили пользователи reddit, в игру Grand Theft Auto IV: Complete Edition вместе с обновлениями разработчик вернул радиостанции, которые ранее сам же и удалил.
Goroday.ru вчера в 18:22
Армия и оружие
В России началась работа над космическим истребителем
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
Происшествия
С уволенным по делу Джорджа Флойда полицейским разводится жена
По словам адвоката жены Шовина, который был уволен из полиции за после гибели Флойда (полицейский фактически задушил человека при задержании), Келли Шовин очень переживает из-за случившегося.
REGNUM 14:35
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33