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Ведомости
Ведомости

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Заведующий лабораторией рассказал, что у всех добровольцев после вакцинации выработались необходимые титры антител. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в рамках второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась вакцинация добровольцев.В источнике
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РИА Новости

В «Векторе» рассказали о реакции добровольцев на вакцину от COVID-19

РИА Новости09:23
Комсомольская правда

Центр «Вектор» рассказал о реакции добровольцев на повторную вакцинацию

Комсомольская правда08:44
РБК

Вакцину центра «Вектор» выпустят в ноябре для постклинических испытаний

РБК08:10
Lenta.ru

Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19

Lenta.ru07:51
RT на русском

В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

RT на русском09:18
Газета.Ru

Первая партия вакцины «Вектора» от коронавируса будет выпущена в ноябре

Газета.Ru07:30
ТАСС

Центр «Вектор» планирует выпустить первую партию вакцины от коронавируса в ноябре

ТАСС07:30

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Коммерсантъ09:20
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Зоной риска по коронавирусу в Севастополе стали рынки и общепит

Усугубляет ковид-ситуацию в городе то, что на рынках и в местах торговли практически не соблюдаются требования санитарного законодательства — прежде всего масочного режима, и не везде есть средства дезинфекции.
ForPost08:30
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