Коронавирус
RT на русскомВ «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
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Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня
Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Общество
На Кубани исключат дублирование автомобильных пропусков пешеходными
Исключить дублирование пропусков для водителей пешеходными пропусками потребовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает 4 апреля пресс-служба администрации региона.
Политика
Минэнерго Азербайджана заявило о переносе заседания ОПЕК+
Глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева заявила, что заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Футбол
Полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал, как проходит карантин
Игрок «Зенита» (Санкт-Петербург) Алексей Сутормин поведал о нелегкой жизни в условиях режима самоизоляции.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Происшествия
Во Франции неизвестный напал на прохожих с ножом
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции.
Общество
Пермякам могут разрешить выезжать на дачу во время самоизоляции
Во время брифинга 1 апреля глава краевого минздрава Оксана Мелехова и замглавы администрации губернатора Прикамья Лев Гершанок подчеркнули, что поездки на дачу также должны быть ограничены на период самоизоляции.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело о фейках про коронавирус
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 07:49 — REGNUM В Российской Федерации возбуждено первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
Происшествия
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Плитко
Суд заключил под стражу в субботу, 4 апреля, вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки.
Происшествия
Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции
Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Общество
Bloomberg: совещание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Совещание стран ОПЕК+ с участием США и других стран перенесено на 9 апреля.
Здоровье
В Калининградской области коронавирусом заразились три медработника
В Калининградской области три медработника заразились коронавирусом, сообщил в субботу, 4 апреля, журналистам министр здравоохранения Александр Кравченко.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.