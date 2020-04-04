Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса

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