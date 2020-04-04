Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
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В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

РИА Новости09:32

Доклинические исследования вакцин от COVID-19 начнутся в РФ с 11 мая

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В июне Россия начнет испытания вакцины от коронавируса на людях

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В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

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В России испытания вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля

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Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
НТВ 08:47
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ИА Красная Весна 10:01
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Общество

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Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Во Франции неизвестный напал на прохожих с ножом

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Во время брифинга 1 апреля глава краевого минздрава Оксана Мелехова и замглавы администрации губернатора Прикамья Лев Гершанок подчеркнули, что поездки на дачу также должны быть ограничены на период самоизоляции.
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Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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В Петербурге возбудили первое уголовное дело о фейках про коронавирус

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Происшествия

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Плитко

Суд заключил под стражу в субботу, 4 апреля, вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки.
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Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
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Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Bloomberg: совещание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Совещание стран ОПЕК+ с участием США и других стран перенесено на 9 апреля.
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