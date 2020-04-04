Коронавирус
NewInform«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса
Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19. Препарат испытывают на обезьянах, ранее его протестировали на мышах и хорьках, рассказал директор центра Ринат Максютов. Он заявил, что первые тесты были удачными.
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Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Политика
Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление
Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем
Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Здоровье
Врачи рассказали о своей работе во время эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Телеканал NBC News выпустил репортаж, в котором врачи рассказывают о том, с чем пришлось столкнуться во время эпидемии коронавируса в Нью-Йорке.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Футбол
Агент опроверг продление контракта Хакими с «Реалом»
Агент защитника «Реала» Ашрафа Хакими Алехандро Камано не подтвердил информацию о продлении контракта игрока с мадридцами.
Футбол
Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим»
Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Россия на время приостановила вывоз граждан из-за рубежа
С сегодняшнего дня, 4 апреля, в связи с коронавирусом Россия приостанавливает международные рейсы и чартеры, которые возвращают россиян и жителей стран СНГ из-за рубежа.
Общество
В Краснодаре продлят действие ранее выданных предприятиями пропусков
Согласно постановлению губернатора региона, введена новая форма пропусков для граждан, теперь выдавать их имеют право только муниципалитеты.
Кино
Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы
По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Авто
В Сети опубликованы фото редкой «Нивы» родом из 80-х
Известно, что отечественный производитель осуществлял поставки автомобиля в Германию в восьмидесятые годы.
Общество
Россия нарастит объемы выпуска аппаратов ИВЛ до 3 тысяч в месяц
Россия намерена к июню нарастить объемы производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 3 тысяч единиц, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.
Армия и оружие
Канада выводит часть военных инструкторов из Украины и Ирака
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Здоровье
Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
Общество
Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Шоу-бизнес
Александр Жулин в третий раз стал отцом
Тренер Александр Жулин сообщил, что в третий раз стал отцом.
Общество
Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии
Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве
Общество
Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома
По словам Собянина, москвичи «ведут себя корректно», поэтому власти отказались от планов вводить жесткий карантин с пропускным режимом.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.