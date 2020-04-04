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Политика Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".

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Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Общество Россия на время приостановила вывоз граждан из-за рубежа С сегодняшнего дня, 4 апреля, в связи с коронавирусом Россия приостанавливает международные рейсы и чартеры, которые возвращают россиян и жителей стран СНГ из-за рубежа.

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Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

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