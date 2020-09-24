Клювый кит побил рекорд по погружению в воду среди млекопитающих

Зная, что примерно 95 процентов погружений, совершаемых другими млекопитающими, завершаются до того, как их запасы кислорода истощаются, команда перепроверила свой график и поняла, что если та же часть погружений клювовидных китов Кювье будет завершена до того, как истощатся их запасы кислорода, они могут остаться под водой на невероятные 77,7 мин, прежде чем приступят к анаэробному дыханию.