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Уфимские Заметки
Уфимские Заметки

В Великобритании добровольцев заразят СOVID-19 для испытания вакцины

Впервые в мире в Лондоне в январе пройдут испытания вакцины от COVID-19, в котором волонтеров заразят коронавирусом. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Лондоне испытают новую вакцину от коронавируса путем заражения добровольцев коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили
 источники Financial Times.
Forbesвчера в 11:09
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Взгляд.ру

Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины

Взгляд.рувчера в 14:54
Коммерсантъ

FT: в Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины

Коммерсантъ18:43
РБК

FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

РБКвчера в 16:05
Царьград

Британия будет заражать здоровых людей COVID-19, чтобы испытать вакцину

Царьградвчера в 14:57
Эхо Москвы

В Великобритании добровольцев, которые будут испытывать вакцину, заразят коронавирусом

Эхо Москвы03:05
ТАСС

FT: в Великобритании испытают вакцину от COVID-19, намеренно заражая добровольцев

ТАССвчера в 14:03
Forbes

В Великобритании впервые в мире заразят добровольцев коронавирусом для испытания вакцины

Forbesвчера в 11:09

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко
Газета.Ru01:42
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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
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Клювый кит побил рекорд по погружению в воду среди млекопитающих

Зная, что примерно 95 процентов погружений, совершаемых другими млекопитающими, завершаются до того, как их запасы кислорода истощаются, команда перепроверила свой график и поняла, что если та же часть погружений клювовидных китов Кювье будет завершена до того, как истощатся их запасы кислорода, они могут остаться под водой на невероятные 77,7 мин, прежде чем приступят к анаэробному дыханию.
ГЛАС.RU22:10

Разработан метод создания коллоидных алмазов

Открытие, подробно описанное в «Коллоидном алмазе», появившемся в выпуске журнала Nature от 24 сентября, может открыть дверь в высокоэффективные оптические схемы, ведущие к развитию оптических компьютеров и лазеров, светофильтров, которые более надежны и дешевле в производстве, чем когда-либо прежде, и многое другое.
ГЛАС.RU17:51

Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс02:56
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