В Великобритании добровольцев заразят СOVID-19 для испытания вакцины
Впервые в мире в Лондоне в январе пройдут испытания вакцины от COVID-19, в котором волонтеров заразят коронавирусом. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Лондоне испытают новую вакцину от коронавируса путем заражения добровольцев коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили
источники Financial Times.
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Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины
Взгляд.рувчера в 14:54