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Уфимские Заметки
Уфимские Заметки

В Великобритании добровольцев заразят СOVID-19 для испытания вакцины

Впервые в мире в Лондоне в январе пройдут испытания вакцины от COVID-19, в котором волонтеров заразят коронавирусом. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Лондоне испытают новую вакцину от коронавируса путем заражения добровольцев коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили
 источники Financial Times.
Forbesвчера в 11:09
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Царьград

Британия будет заражать здоровых людей COVID-19, чтобы испытать вакцину

Царьградвчера в 14:57
Коммерсантъ

FT: в Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины

Коммерсантъ18:43
РБК

FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

РБКвчера в 16:05
Эхо Москвы

В Великобритании добровольцев, которые будут испытывать вакцину, заразят коронавирусом

Эхо Москвы03:05
Взгляд.ру

Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины

Взгляд.рувчера в 14:54
ТАСС

FT: в Великобритании испытают вакцину от COVID-19, намеренно заражая добровольцев

ТАССвчера в 14:03
Forbes

В Великобритании впервые в мире заразят добровольцев коронавирусом для испытания вакцины

Forbesвчера в 11:09

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Известиявчера в 16:25
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