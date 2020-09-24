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Впервые в мире в Лондоне в январе пройдут испытания вакцины от COVID-19, в котором волонтеров заразят коронавирусом. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Лондоне испытают новую вакцину от коронавируса путем заражения добровольцев коронавирусом.