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Москва 24
Москва 24

В Великобритании добровольцев заразят СOVID-19 для испытания вакцины

В Великобритании планируют провести первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят коронавирусом. Как пишет газета Financial Times (FT), эксперимент может начаться в Лондоне в январе 2021 года. Официально о нем объявят на следующей неделе.В источнике
С чего всё началось
Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили
 источники Financial Times.
Forbesвчера в 11:09
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Эхо Москвы

В Лондоне впервые пройдут испытания вакцины от коронавируса путем заражения добровольцев

Эхо Москвы20:07
Коммерсантъ

FT: В Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины

Коммерсантъ18:43
Царьград

Британия будет заражать здоровых людей COVID-19, чтобы испытать вакцину

Царьградвчера в 14:57
РБК

FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

РБКвчера в 16:05
Взгляд.ру

Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины

Взгляд.рувчера в 14:54
ТАСС

FT: в Великобритании испытают вакцину от COVID-19, намеренно заражая добровольцев

ТАССвчера в 14:03
Forbes

В Великобритании впервые в мире заразят добровольцев коронавирусом для испытания вакцины

Forbesвчера в 11:09

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