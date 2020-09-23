МИР 24 6

В Великобритании планируют провести первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят коронавирусом. Как пишет газета Financial Times (FT), эксперимент может начаться в Лондоне в январе 2021 года. Официально о нем объявят на следующей неделе.