В Великобритании добровольцев заразят СOVID-19 для испытания вакцины
В Великобритании планируют провести первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят коронавирусом. Как пишет газета Financial Times (FT), эксперимент может начаться в Лондоне в январе 2021 года. Официально о нем объявят на следующей неделе.В источнике
С чего всё началось
Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили
источники Financial Times.
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Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины
Взгляд.рувчера в 14:54