с чего всё началось

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.

Общество На Украине готовятся к введению общенационального карантина Киев, 11 марта 2020, 11:22 — REGNUM Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 11 марта, рассмотрит вопрос введения общенационального карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Политика Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.

Экономика АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Происшествия Российские полицейские строили начальнику баню вместо работы По версии следствия, в 2017 году обвиняемый привлек двух сотрудников к строительству бани на своей даче в Холмогорском районе области.

Авто Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России Примечательно, что по сравнению с прошлым годом средняя цена транспортного средства возросла на 6%, а рост зарплаты составил 2%. Исследование проводилось в 23 российских городах, и в 10 из них наблюдается увеличение периода накопления на 1 месяц, при этом еще в 10 городах срок остался неизменным, по сравнению с прошлым годом.

Политика Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.

Политика Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.

Политика Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.

Энергетика Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.