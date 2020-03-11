Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусной инфекцией COVID-2019, передает
 BBC со ссылкой на заявление министра.
Ведомостивчера в 19:37

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Заместитель министра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

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Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

Интерфаксвчера в 21:09

У встретившегося с Джонсоном министра нашли коронавирус

Lenta.ruвчера в 19:20

У британского министра по безопасности пациентов обнаружили коронавирус

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Зараженная коронавирусом министр встречалась с Борисом Джонсоном

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В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:32

У британского замминистра здравоохранения обнаружили коронавирус

РБКвчера в 21:06
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Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Uznayvse.ru 03:54
Общество

На Украине готовятся к введению общенационального карантина

Киев, 11 марта 2020, 11:22 — REGNUM Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 11 марта, рассмотрит вопрос введения общенационального карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.
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Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
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США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
ТАСС 01:29
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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Российские полицейские строили начальнику баню вместо работы

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый привлек двух сотрудников к строительству бани на своей даче в Холмогорском районе области.
Lenta.ru 06:24
Шоу-бизнес

Рита Дакота отметила 30-летие с новым бойфрендом и бывшим мужем

Юбилей артистка отметила в компании нового бойфренда Федора Белогая и бывшего супруга Влада Соколовского.
RuNews24.ru вчера в 06:34
Авто

Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом средняя цена транспортного средства возросла на 6%, а рост зарплаты составил 2%. Исследование проводилось в 23 российских городах, и в 10 из них наблюдается увеличение периода накопления на 1 месяц, при этом еще в 10 городах срок остался неизменным, по сравнению с прошлым годом.
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Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
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Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
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В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы

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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
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Матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах

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Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

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