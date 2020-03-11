Общество
Эхо МосквыВ Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусной инфекцией COVID-2019, передает BBC со ссылкой на заявление министра.Ведомостивчера в 19:37
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Общество
На Украине готовятся к введению общенационального карантина
Киев, 11 марта 2020, 11:22 — REGNUM Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 11 марта, рассмотрит вопрос введения общенационального карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.
Политика
Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ
Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Происшествия
Российские полицейские строили начальнику баню вместо работы
По версии следствия, в 2017 году обвиняемый привлек двух сотрудников к строительству бани на своей даче в Холмогорском районе области.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила 30-летие с новым бойфрендом и бывшим мужем
Юбилей артистка отметила в компании нового бойфренда Федора Белогая и бывшего супруга Влада Соколовского.
Авто
Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
Примечательно, что по сравнению с прошлым годом средняя цена транспортного средства возросла на 6%, а рост зарплаты составил 2%. Исследование проводилось в 23 российских городах, и в 10 из них наблюдается увеличение периода накопления на 1 месяц, при этом еще в 10 городах срок остался неизменным, по сравнению с прошлым годом.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Политика
Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте
Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть
Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
Политика
«Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Происшествия
В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы
Авто
Российская Hyundai Creta обновилась и подорожала
Кроссовер Hyundai Creta, получит двухцветную окраску кузова.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Футбол
Матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах
Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдет в Кишиневе без зрителей из-за коронавируса.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Финансы
Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля
Курс доллара в начале торгов среды, 11 марта, снизился до 71,38 рубля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
Общество