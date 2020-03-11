Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.
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У британского министра по безопасности пациентов обнаружили коронавирус

Ведомостивчера в 20:20

Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

Интерфаксвчера в 21:09

У британского замминистра здравоохранения обнаружили коронавирус

РБКвчера в 21:06

Заместитель министра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Эхо Москвы01:33

Зараженная коронавирусом министр встречалась с Борисом Джонсоном

Известиявчера в 20:13

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:32

У встретившегося с Джонсоном министра нашли коронавирус

Lenta.ruвчера в 19:20
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Авто

Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

SpeedMe 00:34
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Спорт

Глава ФЛГР назвала состав сборной России на этапы КМ в Америке

Россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева выступят в составе сборной России на этапах Кубка мира в США и Канаде, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
РИА Новости 03:55
Политика

Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:31
Здоровье

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек

В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
АБН вчера в 17:26
Политика

Максим Шевченко о том, почему Путин «обнулился»

Решение отказаться от снятия ограничений по срокам Путин объяснил тем, что в будущем, когда политическая, экономическая, социальная сферы обретут внутреннюю устойчивость и зрелость, а государство станет более мощным и защищенным от внешних угроз, потребуется принцип сменяемость власти, который бы обеспечил динамику развития страны.
Свободная Пресса вчера в 09:47
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года

Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
РИА Новости 00:34
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости вчера в 12:50
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM вчера в 16:59
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Общество

Украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

Украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане. Видео с места произошедшего появилось в Facebook.
РЕН ТВ вчера в 18:18
Политика

Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 03:50
Финансы

Доллар подешевел на открытии торгов в среду

Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля.
Компания 03:07
Футбол

Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях

«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Матч ТВ вчера в 20:43
Музыка

Little Big перенесли премьеру песни для «Евровидения»

Группа Little Big отложила презентацию песни для «Евровидения» по «неизвестным причинам».
Профиль вчера в 10:23
Общество

В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья

Эксперты Роскачества рассказали о пользе, которую приносит здоровью употребление итальянской пасты.
Дни24 04:53
Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
REGNUM вчера в 21:59
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Авто

Бренд Cadillac назвал новый флагманский седан Celestiq

Новый флагманский седан Cadillac Celestiq получит эксклюзивное исполнение кузова, а также передовые опции.
Rusargument вчера в 02:38
Политика

Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 09:25
Экономика

Цены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%

Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix.
Городовой 02:09
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

Член международной делегации в Китае по коронавирусу: Прививки можно будет делать в середине 2021 года

Александр Семенов был членом делегации, которая по заданию Всемирной организации здравоохранения посетила в том числе китайский Ухань.
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Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков

Движение "Гражданское общество" либертарианца Михаила Светова подало в московскую мэрию два уведомления о митинге против обнуления президентских сроков.
Грани.ру вчера в 12:34
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Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов

SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
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Новый Hyundai Elantra дебютирует 17 марта в Голливуде

Обновленный автомобиль получил лаконичный интерьер. Новый Hyundai Elantra официально презентуют уже через несколько дней.
32CARS.ru вчера в 23:43
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Авто

Опубликованы снимки возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

Легендарный внедорожник Ford Bronco Sport продемонстрировали на снимках в возрожденном исполнении.
Faktom вчера в 03:10
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