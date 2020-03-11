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Общество Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.

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