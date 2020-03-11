Общество
Эхо МосквыВ Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.
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Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Спорт
Глава ФЛГР назвала состав сборной России на этапы КМ в Америке
Россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева выступят в составе сборной России на этапах Кубка мира в США и Канаде, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Политика
Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Политика
Максим Шевченко о том, почему Путин «обнулился»
Решение отказаться от снятия ограничений по срокам Путин объяснил тем, что в будущем, когда политическая, экономическая, социальная сферы обретут внутреннюю устойчивость и зрелость, а государство станет более мощным и защищенным от внешних угроз, потребуется принцип сменяемость власти, который бы обеспечил динамику развития страны.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года
Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Общество
Украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
Украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане. Видео с места произошедшего появилось в Facebook.
Политика
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Финансы
Доллар подешевел на открытии торгов в среду
Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Музыка
Little Big перенесли премьеру песни для «Евровидения»
Группа Little Big отложила презентацию песни для «Евровидения» по «неизвестным причинам».
Общество
В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья
Эксперты Роскачества рассказали о пользе, которую приносит здоровью употребление итальянской пасты.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Авто
Бренд Cadillac назвал новый флагманский седан Celestiq
Новый флагманский седан Cadillac Celestiq получит эксклюзивное исполнение кузова, а также передовые опции.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Экономика
Цены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%
Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Член международной делегации в Китае по коронавирусу: Прививки можно будет делать в середине 2021 года
Александр Семенов был членом делегации, которая по заданию Всемирной организации здравоохранения посетила в том числе китайский Ухань.
Политика
Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков
Движение "Гражданское общество" либертарианца Михаила Светова подало в московскую мэрию два уведомления о митинге против обнуления президентских сроков.
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Авто
Новый Hyundai Elantra дебютирует 17 марта в Голливуде
Обновленный автомобиль получил лаконичный интерьер. Новый Hyundai Elantra официально презентуют уже через несколько дней.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Авто
Опубликованы снимки возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
Легендарный внедорожник Ford Bronco Sport продемонстрировали на снимках в возрожденном исполнении.