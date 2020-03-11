Общество
Эхо МосквыВ Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусной инфекцией COVID-2019, передает BBC со ссылкой на заявление министра.Ведомостивчера в 19:37
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Политика
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина
С предложением обнулить президентские сроки с момента принятия поправок в Конституцию выступила депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Наука
Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей
Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Происшествия
Российский полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя
В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя.
Общество
В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине
Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Общество
В школах Липецкой области объявили карантин
В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Происшествия
В Грозном пропали три дагестанца. Один из них оскорблял Кадырова в соцсетях
Один из пропавших размещал в соцсетях ролики, в которых оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Игры
В Red Dead Redemption 2 исправили проблему с бесконечной загрузкой
Rockstar выпустила обновление 1.19 для Red Dead Redemption 2, с которым устранила несколько багов в одиночном и сетевом режимах.
Общество
Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Экономика
Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Культура
Первый канал представил нового ведущего шоу «На самом деле»
Новый ведущий шоу на Первом канале отметил, что его, прежде всего, интересуют люди, которым нужна помощь.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Происшествия
Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу
Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.