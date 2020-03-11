с чего всё началось

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.

Политика Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина С предложением обнулить президентские сроки с момента принятия поправок в Конституцию выступила депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Общество В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.

Общество В школах Липецкой области объявили карантин В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.

Экономика Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Экономика АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.