Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусной инфекцией COVID-2019, передает
 BBC со ссылкой на заявление министра.
Ведомостивчера в 19:37

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У британского министра по безопасности пациентов обнаружили коронавирус

Ведомостивчера в 20:20

Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

Интерфаксвчера в 21:09

У британского замминистра здравоохранения обнаружили коронавирус

РБКвчера в 21:06

Заместитель министра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Эхо Москвы01:33

Зараженная коронавирусом министр встречалась с Борисом Джонсоном

Известиявчера в 20:13

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:32

У встретившегося с Джонсоном министра нашли коронавирус

Lenta.ruвчера в 19:20
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Политика

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина

С предложением обнулить президентские сроки с момента принятия поправок в Конституцию выступила депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова.
Агентство Телеграф вчера в 09:03
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России 09 марта в 19:38
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Футбол

Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях

«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Матч ТВ вчера в 20:43
Экономика

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС 05:47
Общество

В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:53
Наука

Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей

Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Индикатор вчера в 07:32
Происшествия

Российский полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя

В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя.
Lenta.ru 07:57
Экономика

Назван инвестор, который построит в Крыму центр по снижению цен

ForPost 06:11
Общество

В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине

Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Интерфакс 07:39
Общество

В школах Липецкой области объявили карантин

В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия

В Грозном пропали три дагестанца. Один из них оскорблял Кадырова в соцсетях

Один из пропавших размещал в соцсетях ролики, в которых оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова.
Znak.com 06:12
Политика

От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Мой Брянск 01:48
Игры

В Red Dead Redemption 2 исправили проблему с бесконечной загрузкой

Rockstar выпустила обновление 1.19 для Red Dead Redemption 2, с которым устранила несколько багов в одиночном и сетевом режимах.
CyberSport.ru 05:55
Общество

Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

Газета.Ru 07:29
Музыка

Группа «Время и стекло» заявила о распаде

Российская газета 07:50
Экономика

Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.
Аргументы недели 07:06
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
РБК 05:03
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Культура

Первый канал представил нового ведущего шоу «На самом деле»

Новый ведущий шоу на Первом канале отметил, что его, прежде всего, интересуют люди, которым нужна помощь.
ФАН вчера в 06:08
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 04:09
Общество

Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

РБК 07:14
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
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