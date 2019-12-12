Политика
ТАССВ Великобритании начались досрочные выборы в парламент
В нижнюю палату парламента изберут 650 депутатов: от 553 избирательных округов в Англии, 59 в Шотландии, 40 в Уэльсе и 18 в Северной Ирландии. Право сформировать правительство получит партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в Палате общин.
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Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Общество
Рязанский суд оштрафовал делегацию из США за нарушение визового режима
Как отмечается, граждан США оштрафовали по ч. 2 ст. 18.8 КоАП ("Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда").
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Армия и оружие
Новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО
Отмечается, что машина способна отслеживать корабли НАТО, оставаясь для них незаметной, и сможет наводить на цели гиперзвуковые ракеты.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние праздники
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом предложил сделать 31 декабря в России выходным, а количество праздничных дней в январские праздники — сократить.
Наука
Как добывают уран: опасный бизнес
Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов.
Политика
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»
Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости СМИ о параличе актрисы
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости в СМИ, которые писали о параличе актрисы. Соответствующая публикация размещена в Instagram.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Ранее господин Орешкин сказал, что в первом квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5%. Инфляция на конец года, по оценкам Минэокомики, составит 3-3,1%.
Общество
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Экономика
Суд ввёл наблюдение за крупнейшим строителем мостов Петербурга
Процедура наблюдения в ЗАО «Пилон» введена Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе рассмотрения искового заявления Федеральной налоговой службы по банкротству предприятия.
Политика
Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину
Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Происшествия
Полиция допрашивает подозреваемых в избиении девушки в Петербурге
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.