Политика

ТАССТАССВ Великобритании начались досрочные выборы в парламент

В нижнюю палату парламента изберут 650 депутатов: от 553 избирательных округов в Англии, 59 в Шотландии, 40 в Уэльсе и 18 в Северной Ирландии. Право сформировать правительство получит партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в Палате общин.
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