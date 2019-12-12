Политика
Газета.RuВ Британии начались выборы в парламент
В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы, которые решат будущее Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в Верховную раду
Одной из согласованных позиций стало включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины, которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения свободных выборов.
Политика
Песков: причастность убитого в Берлине боевика к терактам установлена
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник.
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Происшествия
После крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
Общество
Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time
Авто
Skoda показала в России новый Rapid
11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений
В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Общество
ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Хоккей
Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России
Президент федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подчеркнул, что организация выступает против переноса крупных международных турниров из России.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки M16 под «русский» калибр
Специалисты компании ООО «Промтехнология», специализирующейся на производстве высокоточного стрелкового оружия под брендом ORSIS, создали свой вариант американской штурмовой винтовки M16.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров впервые рассказал о романе с Дианой Шурыгиной
Ради отношений с молодым миллионером Шурыгина развелась с мужем, который не сильно об этом жалеет.
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Наука
В Индонезии нашли древнейшее изображение охоты возрастом 43900 лет
Датировки самых древних изображений, созданных человеком, все время отодвигаются еще дальше в прошлое — по мере того, как палеонтологи находят все новые и новые образцы.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Авто
Беспилотники на дорогах. Финал конкурса Up Great прошел под Дмитровом
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Политика
Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию РФ.
Общество
Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня
Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, почему не разговаривает с Андреем Малаховым
На самом деле, говорят (пусть говорят!), Шепелев и Малахов не общаются уже несколько лет из-за того, что во все еще продолжающемся конфликте Дмитрия и семьи Жанны Фриске Андрей выбрал сторону родных певицы.