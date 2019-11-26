Общество
ДождьВ Великобритании начнут принимать карты «Мир»
Российские карты «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках совместного пилотного проекта с компанией PayXpert. Презентация проекта пройдет 27 ноября в Лондоне на пятом российско-британском бизнес-форуме, сообщается в пресс-релизе «Росконгресса».
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Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года
Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Шоу-бизнес
Актёр Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Политика
Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
Происшествия
Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области
В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Происшествия
В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки
Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.
Общество
Названы помогающие при похмелье продукты
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Политика
Эксперт назвал «цирком» заявление партии Порошенко по российскому газу
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал «цирком» требование партии «Европейская солидарность» бывшего украинского президента Петра Порошенко не допустить прямых закупок газа из России.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Экономика
Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы
Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства северного дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы.
Наука
Ученые выявили эффективный способ продления жизни
Ученые из Американской Ассоциации Сердца выяснили, что регулярное голодание позволяет снизить риск сердечной недостаточности и увеличить продолжительность жизни.
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Общество
Роструд рассказал, как сделать 31 декабря выходным днем
В 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и считается рабочим днем. Сделать из него выходной можно, но лишь если так решит работодатель.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.