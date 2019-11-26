Общество

ДождьДождьВ Великобритании начнут принимать карты «Мир»

Российские карты «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках совместного пилотного проекта с компанией PayXpert. Презентация проекта пройдет 27 ноября в Лондоне на пятом российско-британском бизнес-форуме, сообщается в пресс-релизе «Росконгресса».
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

«Мир» до Лондона доведет

Коммерсантъвчера в 14:10

Британия начинает тестирование карт «Мир»

REGNUMвчера в 09:59

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАССвчера в 07:14

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ruвчера в 09:42

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБКвчера в 09:06

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известиявчера в 07:20

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русскомвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда 25 ноября в 14:54
Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации

ИжевскИнфо.РУ 25 ноября в 07:09
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM вчера в 09:30
Политика

Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Труд 25 ноября в 07:41
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Известия вчера в 22:07
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru 25 ноября в 22:18
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК вчера в 21:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
ТАСС вчера в 09:58
Происшествия

Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области

В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.
REGNUM 00:26
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия

В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки

Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.
RT на русском вчера в 23:45
Общество

Названы помогающие при похмелье продукты

ФАН вчера в 21:35
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM вчера в 10:35
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Эксперт назвал «цирком» заявление партии Порошенко по российскому газу

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал «цирком» требование партии «Европейская солидарность» бывшего украинского президента Петра Порошенко не допустить прямых закупок газа из России.
Известия вчера в 22:22
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Экономика

Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства северного дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы.
Эхо Москвы 00:15
Наука

Ученые выявили эффективный способ продления жизни

Ученые из Американской Ассоциации Сердца выяснили, что регулярное голодание позволяет снизить риск сердечной недостаточности и увеличить продолжительность жизни.
Газета.Ru вчера в 23:59
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня вчера в 00:42
Фигурное катание

Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
ТАСС Спорт вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания вчера в 11:10
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

Роструд рассказал, как сделать 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и считается рабочим днем. Сделать из него выходной можно, но лишь если так решит работодатель.
Комсомольская правда вчера в 23:16
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное