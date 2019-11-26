Российские карты «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках совместного пилотного проекта с компанией PayXpert. Презентация проекта пройдет 27 ноября в Лондоне на пятом российско-британском бизнес-форуме, сообщается в пресс-релизе «Росконгресса».

Спорт Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.

Общество Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.

Политика США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.

Происшествия В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.

Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Политика Эксперт назвал «цирком» заявление партии Порошенко по российскому газу Украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал «цирком» требование партии «Европейская солидарность» бывшего украинского президента Петра Порошенко не допустить прямых закупок газа из России.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморья В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.

Наука Ученые выявили эффективный способ продления жизни Ученые из Американской Ассоциации Сердца выяснили, что регулярное голодание позволяет снизить риск сердечной недостаточности и увеличить продолжительность жизни.

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало Сеть Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.

Общество Роструд рассказал, как сделать 31 декабря выходным днем В 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и считается рабочим днем. Сделать из него выходной можно, но лишь если так решит работодатель.