Общество
ВекБритания начинает тестирование карт «Мир»
Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании. Старт этому процессу будет дан на бизнес-форуме, который пройдёт завтра в британской столице.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Россия не стала обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского 34 тысячи евро, сообщил руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Экономика
Экономколлегия разберётся в перекладывании вины за уход от налогов
Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзитному соглашению
Украинский «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его инициативу о продлении контракта на транзит российского газа.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Происшествия
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Политика
Песков назвал «уткой» заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
Политика
Путин пока не планирует посещать экономический форум в Давосе — Песков
Президент России Владимир Путин пока не планирует принимать участие в экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2020 года.
Армия и оружие
При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
13 французских военнослужащих погибли при столкновении двух военных вертолетов в Мали.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Происшествия
Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
Общество
В Петербурге началось прощание с Людмилой Вербицкой
В актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета началась траурная церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, сообщает ФАН.
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России
Ранее министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Футбол
Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Космос
На МКС вышли из строя все туалеты
Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться "памперсами", следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
Армия и оружие
Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»
Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года.