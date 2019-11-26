Общество

ВекВекБритания начинает тестирование карт «Мир»

Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании. Старт этому процессу будет дан на бизнес-форуме, который пройдёт завтра в британской столице.
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«Мир» до Лондона доведет

Коммерсантъвчера в 14:10

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБКвчера в 09:06

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русскомвчера в 09:45

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ruвчера в 09:42

Британия начинает тестирование карт «Мир»

REGNUMвчера в 09:59

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известиявчера в 07:20

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАССвчера в 07:14
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Общество

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Право.ру 01:58
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Телепрограмма вчера в 09:17
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«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзитному соглашению

Украинский «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его инициативу о продлении контракта на транзит российского газа.
ФАН 25 ноября в 06:53
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
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В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
RT на русском вчера в 23:30
Политика

В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия вчера в 15:45
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Песков назвал «уткой» заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии

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Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

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Президент России Владимир Путин пока не планирует принимать участие в экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2020 года.
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Армия и оружие

При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

13 французских военнослужащих погибли при столкновении двух военных вертолетов в Мали.
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Песков: большинство спортсменов РФ гордится своей страной и флагом

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В актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета началась траурная церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, сообщает ФАН.
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В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России

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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
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Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

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Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
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Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться "памперсами", следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
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Армия и оружие

Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»

Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года.
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Грозный стал вторым городом в России по качеству жизни

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